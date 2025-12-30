La Policía demoró a un sujeto con aparentes intenciones delictivas

En horas de la madrugada de hoy 30-12-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°5 –G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a un sujeto con aparentes intenciones delictivas.
El
procedimiento lo realizaron, cerca de las 02.30horas, tras ser alertados por el
sistema integral de seguridad 911, que por calle Valparaíso y Humahuaca, un
sujeto estaría con aparentes intenciones de ingresar a un inmueble, por lo que
se dirigen de inmediato al lugar, logrando localizar y demorar a esta persona
que resultó ser de 24 años de edad, quien no supo justificar fehacientemente su
accionar, además conforme a las primeras averiguaciones, registraba
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El
demorado fue trasladado a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con
los tramites del caso.