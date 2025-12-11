La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron,
cerca de las 01:30 horas, cuando encontrándose sobre Avenida IV Centenario y
calle Magallanes, demoraron e identificaron a un joven de 21 años de edad, que
se encontraba visualizado los vehículos estacionados, quien al ser abordado no
supo justificar su accionar.
De igual forma, cerca de las 04:30 horas, en
inmediaciones de calles Cosquín y El Maestro, visualizan a dos sujetos
circulando de a pie, quien observaba el interior de un vehículo estacionado en
lugar y al consultar su permanencia en el lugar, no supieron justificar su
presencia ni accionar, por lo que demoraron a dos hombres mayores de edad.
Así mismo, alrededor de las 08:00 horas, procedieron
a la demora de un joven de 24 años de edad, quien por calles Quijano y Crespo,
habría estado promoviendo disturbios en la vía pública causando intranquilidad
a los vecinos de la zona.
Los demorados fueron trasladados a las distintas
comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.