jueves, 11 de diciembre de 2025

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada y mañana de hoy 11-12-25, efectivos policiales dependiente del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 01:30 horas, cuando encontrándose sobre Avenida IV Centenario y calle Magallanes, demoraron e identificaron a un joven de 21 años de edad, que se encontraba visualizado los vehículos estacionados, quien al ser abordado no supo justificar su accionar.

De igual forma, cerca de las 04:30 horas, en inmediaciones de calles Cosquín y El Maestro, visualizan a dos sujetos circulando de a pie, quien observaba el interior de un vehículo estacionado en lugar y al consultar su permanencia en el lugar, no supieron justificar su presencia ni accionar, por lo que demoraron a dos hombres mayores de edad.

Así mismo, alrededor de las 08:00 horas, procedieron a la demora de un joven de 24 años de edad, quien por calles Quijano y Crespo, habría estado promoviendo disturbios en la vía pública causando intranquilidad a los vecinos de la zona.

Los demorados fueron trasladados a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.