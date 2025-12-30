martes, 30 de diciembre de 2025

La Policía desbarato un kiosco de drogas en el B° La Vizcacha, hay un detenido

En la jornada de ayer 29-12-25, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a sus pares del grupo de Policía de Alto Riesgo – P.A.R., en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en relación a un marco de un legajo judicial que se encuentra en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Colombia Granaderos, donde secuestraron varias cosas.

El diligenciamiento del mandato judicial fue realizado en una vivienda ubicada más precisamente por calles Necochea y Bolivia, donde procedieron al secuestro de un total de 88 dosis de una sustancia blanquecina, la cual tras el correspondiente test orientativo, arrojo resultado positivo para cocaína, además, dinero en efectivo, seis teléfonos celulares de distintas marcas y una balanza digital, además, en la oportunidad procedieron a la detención de un hombre – de 25 años de edad-, quien estaría presuntamente vinculado a la causa que se investiga.

El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.