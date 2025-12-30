La Policía desbarato un kiosco de drogas en el B° La Vizcacha, hay un detenido

El diligenciamiento del
mandato judicial fue realizado en una vivienda ubicada más precisamente por
calles Necochea y Bolivia, donde procedieron al secuestro de un total de 88
dosis de una sustancia blanquecina, la cual tras el correspondiente test
orientativo, arrojo resultado positivo para cocaína, además, dinero en
efectivo, seis teléfonos celulares de distintas marcas y una balanza digital,
además, en la oportunidad procedieron a la detención de un hombre – de 25 años
de edad-, quien estaría presuntamente vinculado a la causa que se investiga.
El detenido junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.