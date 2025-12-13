La Policía localizó sana y salva a la menor María Itatí Silva de 16 años

Por medio de esta gacetilla policial se agradece la colaboración de los distintos medios de comunicación y de la población en general y además se solicita DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE PARADERO Y DE LOCALIZACION DE LA MENOR MARÍA ITATÍ SILVA DE 16 AÑOS, solicitado oportunamente por la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.
Cabe señalar que la misma fue localizada sana y salva en el ambito de nuestra ciudada capital, por personal de la Direccion Trata y Busqueda de Personas, y de cuya situación ya tomó conocimiento la denunciante. (Solicitud enviada oportunamente, desde este Departamento de Relaciones Institucionales mediante 3ra ampliacion de Gacetilla Policial del 12-12- 25).
Al respecto, en Comisaría 1ra de la Mujer y el Menor, se prosiguen con las diligencias del caso, con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes.