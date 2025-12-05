La Policía puso en marcha un operativo especial de seguridad para la Peregrinación de la Agrupación Ita hacia Itatí

El presente servicio se
desplegará desde el viernes 05/12/25, desde las 17:00 horas, previo al inicio
de la peregrinación y Domingo 07/12/25, cuando se produzca la llegada y
posterior desconcentración de los peregrinos en la localidad de Itatí,
basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para
evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así
también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la
intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para
que el evento se desarrolle con total normalidad. Sumado al uso de la
tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con
que cuenta la Policía, los que serán operados por personal especializado, para
el monitoreo durante el desplazamiento de la peregrinación.
Asimismo, para la ejecución de
este Plan de servicio, se realizará las
coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales,
Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas
(Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad
Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos
Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada
Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.
Teniendo en cuenta que, se
concentrarán el 05-12-25, inmediaciones de Ruta Nacional N°12 y Av. Libertad y
posterior iniciación de la peregrinación, 17:00 horas, conforme el itinerario
de actividades previstas, cuyo mayor recorrido se realizará sobre Ruta Nacional
Nº12, hasta arribar a la Localidad de Itatí el 07-12-25, por lo cual es
menester disponer principalmente de un operativo de seguridad vial, durante
dicho desplazamiento. Asimismo, se considerarán las distintas actividades
programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos, etc)., se ha
dispuesto que:
El Personal Policial de los
Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e
Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia
del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada y de
ser necesario el desvío del tránsito, redireccionando de su trayecto por las
distintas rutas alternativas, con indicaciones precisas y/o demorando la
circulación de los vehículos, con motivo de la marcha de la peregrinación.
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
• Mantener el orden de la peregrinación en el tránsito
establecido por los organizadores; respetando los lugares asignados y de esa
manera no entorpecer el desplazamiento.
• Para mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo
evitarán estacionar en la banquina del sentido contrario al de la
peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán estacionarse correctamente, a
fin de no obstruir la banquina por donde transitan los peregrinos, haciéndolo
sobre los accesos que se encuentran fuera de la misma.
• Los feligreses, que se desplacen por cualquier medio,
durante toda la peregrinación deberán respetar las indicaciones de seguridad y
no sobrepasar la línea media de la ruta.
• En ningún caso se permitirá la circulación vehicular en
doble fila, evitando de este modo el congestionamiento vehicular.
• Los que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán
hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad (casco) y con chaleco
refractario.
• A fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad,
la columna de peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible,
evitando dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.
• LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE
DEBERÁN HACERLO CON LA MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.
SEGURIDAD VIAL
• Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán
circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones
realizadas por el personal policial través de los distintos puestos fijos y
móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.
• Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de
seguridad y transitabilidad.
• Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los
ocupantes del vehículo.
• No exceder las velocidades permitidas.
• Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.
• Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de
frenado en ruta.
• A los motociclistas se les exigirá, además de las
documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como
el acompañante.
• Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.