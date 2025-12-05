viernes, 5 de diciembre de 2025

La Policía puso en marcha un operativo especial de seguridad para la Peregrinación de la Agrupación Ita hacia Itatí

Con motivo de la Peregrinación de la agrupacion Ita hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí”; a llevarse a cabo entre los días 05 al 07 de diciembre -2025 y de la cual participarán un gran número de personas, que se movilizan de a pie y en vehículos particulares (apoyo); previéndose una importante concurrencia de feligreses, utilizando principalmente para su desplazamiento la Ruta Nacional 12; desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; la Dirección General de Coordinación e Interior y la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello efectivos y móviles Policiales entre otros.

El presente servicio se desplegará desde el viernes 05/12/25, desde las 17:00 horas, previo al inicio de la peregrinación y Domingo 07/12/25, cuando se produzca la llegada y posterior desconcentración de los peregrinos en la localidad de Itatí, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad. Sumado al uso de la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía, los que serán operados por personal especializado, para el monitoreo durante el desplazamiento de la peregrinación.

Asimismo, para la ejecución de este Plan de servicio, se realizará las  coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.

Teniendo en cuenta que, se concentrarán el 05-12-25, inmediaciones de Ruta Nacional N°12 y Av. Libertad y posterior iniciación de la peregrinación, 17:00 horas, conforme el itinerario de actividades previstas, cuyo mayor recorrido se realizará sobre Ruta Nacional Nº12, hasta arribar a la Localidad de Itatí el 07-12-25, por lo cual es menester disponer principalmente de un operativo de seguridad vial, durante dicho desplazamiento. Asimismo, se considerarán las distintas actividades programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos, etc)., se ha dispuesto que:

El Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada y de ser necesario el desvío del tránsito, redireccionando de su trayecto por las distintas rutas alternativas, con indicaciones precisas y/o demorando la circulación de los vehículos, con motivo de la marcha de la peregrinación. 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

          Mantener el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores; respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el desplazamiento.

          Para mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se encuentran fuera de la misma.

          Los feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la  línea media de la ruta.

          En ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de este modo el congestionamiento vehicular.

          Los que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.

          A fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la columna de peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.

          LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.

SEGURIDAD VIAL

          Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.

          Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

          Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

          No exceder las velocidades permitidas.

          Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.

          Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta.

          A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

          Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.