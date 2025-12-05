viernes, 5 de diciembre de 2025

La Policía recuperó elementos robados del cementerio, hay un demorado

Efectivos policiales con prestación de servicio en el Grupo de Intervención Rápida, fueron alertados por el personal que realiza servicio adicional en el cementerio Sa Juan Bautista que persona desconocida habría ingresado al interior del mismo y aparentemente sustraído algunos elementos.

Por tal motivo, de forma inmediata los efectivos se dirigieron hasta la zona, donde visualizaron a un hombre y quien al notar la presencia arroja elementos de dudosa procedencia y emprende su huida, siendo rápidamente demorado e identificado, tratándose de un mayor de edad; asimismo, se secuestró dos marcos de ventanas de aluminio y uno de hierro, Placas varias y tres crucifijos.

Por el hecho, la persona demorada junto a los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.