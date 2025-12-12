viernes, 12 de diciembre de 2025

La Policía recuperó herramientas robadas recientemente, hay un demorado

En la mañana de hoy 12-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Segunda Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en el marco de un legajo judicial que se encuentra en trámite por - supuesto hurto-, lograron recuperar varias herramientas y además, demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, quienes luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido en la víspera, en un local comercial ubicado por Ruta Provincial N°5, personas de identidad desconicidas, habrían sustraído herramientas varias, motivo por el cual, realizaron amplias tareas investigativas, logrando hallar y secuestrar un taladro y un alargue, además, demorar e identificar a un joven - de 25 años de edad- los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales Intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.