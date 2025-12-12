La Policía recuperó herramientas robadas recientemente, hay un demorado

El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos, quienes luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido en
la víspera, en un local comercial ubicado por Ruta Provincial N°5, personas de
identidad desconicidas, habrían sustraído herramientas varias, motivo por el
cual, realizaron amplias tareas investigativas, logrando hallar y secuestrar un
taladro y un alargue, además, demorar e identificar a un joven - de 25 años de
edad- los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a
disposición de las autoridades judiciales Intervinientes y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.