La Policía recuperó un celular robado recientemente

En horas de la tarde de ayer 13-12-25, personal policial dependientes de la Comisaría Décimo Novena urbana, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos, observaron por inmediaciones de calles Gobernador Mariano I Loza y Madariaga, más precisamente entre unos pastizales un teléfono celular -marca Samsung-.
Por tal motivo, procedieron al secuestro preventivo del mismo, y
continuando con la línea investigativa se logró determinar que dicho elemento
habría sido denunciado como sustraído días atrás.
Al respecto, el celular recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.