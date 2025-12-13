La Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria 21ra urbana, en horas de la mañana de ayer 12-12-25, tomaron conocimiento mediante el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Tacuari y Boston se habría registrado un hecho delictivo, en el cual una mujer habría sido víctima del arrebato de su teléfono celular por parte de un sujeto a quien la misma habría reconocido con el alias “Chuky”.
Por tal motivo, y con los
datos obtenidos, los mencionados efectivos dieron inicio a la búsqueda del
presunto autor, lo que permitió finalmente en cercanías del lugar del hecho,
más precisamente por calle Boston, visualizar al mismo, quien al notar la presencia
policial arroja el elemento sustraído y emprende su huida, perdiéndose de
vista.
Al respecto, se procedió al
secuestro preventivo del teléfono celular –marca Redmi- y trasladado hasta la
mencionada dependencia, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.