jueves, 11 de diciembre de 2025

La Policía recuperó un secarropas recientemente sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima Primera urbana, fueron alertados sobre un hecho delictivo en el cual una mujer habría denunciado que en el interior de su domicilio una persona desconocida sustrajo un secarropas –marca Dream).

Por tal motivo, personal de la Brigada de investigaciones de la mencionada dependencia dieron inicio a tareas investigativas, lo que permitió en horas de la tarde de hoy 11-12-25 en un terreno baldío ubicado por calles Güemes y Boston hallar y secuestrar el elemento denunciado como sustraído.

Posteriormente, continuando con la línea investigativa demoraron e identificaron a un hombre, alias “Pala” quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho, quien juntamente con el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.