La Policía recuperó un secarropas recientemente sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima Primera urbana, fueron alertados sobre un hecho delictivo en el cual una mujer habría denunciado que en el interior de su domicilio una persona desconocida sustrajo un secarropas –marca Dream).
Por tal motivo, personal de la Brigada de
investigaciones de la mencionada dependencia dieron inicio a tareas
investigativas, lo que permitió en horas de la tarde de hoy 11-12-25 en un
terreno baldío ubicado por calles Güemes y Boston hallar y secuestrar el elemento denunciado como sustraído.
Posteriormente, continuando con la línea
investigativa demoraron e identificaron a un hombre, alias “Pala” quien estaría
sindicado como el presunto autor del hecho, quien juntamente con el elemento
secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con
las diligencias del caso.