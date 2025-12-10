La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En la noche de ayer 09-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de calles Berazategui al N°3100 aproximadamente, le habrían sustraído aparentemente un teléfono celular a una mujer.
Por tal motivo, de manera inmediata los mencionados
efectivos se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas
aledañas lograron visualizar a una persona con las características similares a
las brindadas por el sistema, quien al notar la presencia policial arroja un
elemento a la vía pública y se da a la fuga perdiéndose de vista de los
efectivos, por ello procedieron al secuestro de un teléfono celular -marca
Samsung modelo M 12-, el cual aparentemente seria el reciente denunciado como
sustraído.
Al respecto, el teléfono celular fue trasladado
hasta la citada dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias
del caso.