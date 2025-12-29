lunes, 29 de diciembre de 2025

La Policía recuperó una garrafa recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto hurto-, luego de realizar una eficaz y rápida tarea investigativa, lograron recuperar un tubo de gas y aprehender al presunto autor del hecho.

El procedimiento se concretó en la citada localidad, luego de que los efectivos tomaran conocimiento del ilícito, realizando amplias tareas investigativas y la inspección de cámaras de seguridad, lo que posibilitó, la aprehensión de un joven de 20 años de edad y el secuestro de un tubo de gas -de 10 kilogramos-, presuntamente vinculados al hecho que se investiga.

El aprehendido junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se prosiguieron con los trámites pertinentes.