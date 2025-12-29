La Policía recuperó una garrafa recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto hurto-, luego de realizar una eficaz y rápida tarea investigativa, lograron recuperar un tubo de gas y aprehender al presunto autor del hecho.
El procedimiento se concretó en la citada localidad,
luego de que los efectivos tomaran conocimiento del ilícito, realizando amplias
tareas investigativas y la inspección de cámaras de seguridad, lo que
posibilitó, la aprehensión de un joven de 20 años de edad y el secuestro de un
tubo de gas -de 10 kilogramos-, presuntamente vinculados al hecho que se
investiga.
El aprehendido junto a lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se
prosiguieron con los trámites pertinentes.