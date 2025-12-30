martes, 30 de diciembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En la jornada de ayer 29-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Tercera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c- de un domicilio ubicado por calle Tupac Amaruc al Nª6000 aproximadamente, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata, los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar dicha motocicleta abandonada en la viuda publica por calles José Méndez y Pasaje Pirayui.

Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.