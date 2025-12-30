La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En la jornada de ayer 29-12-25, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Tercera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Zanella modelo ZB
110c.c- de un domicilio ubicado por calle Tupac Amaruc al Nª6000
aproximadamente, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata, los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los
patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar dicha motocicleta
abandonada en la viuda publica por calles José Méndez y Pasaje Pirayui.
Lo recuperado fueron puestos a disposición de la
autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial,
donde se prosigue con los trámites que corresponden.