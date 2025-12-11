jueves, 11 de diciembre de 2025

La Policía secuestró un automóvil vinculado a una estafa

Efectivos Policiales de la Dirección de investigaciones delitos complejos e informáticos, tras tomar conocimiento de un supuesto hecho de estafa, secuestraron un automóvil de alta gama, por el cual habría entregado efectivo y dos cheques electrónicos sin fondo.

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio intervención a la unidad Fiscal en turno y se iniciaron las labores analíticas de investigación, el cual surge conforme a las primeras averiguaciones y datos obtenidos que en una agencia de compra – venta de automóviles, una persona habría realizado una operación de un automóvil -marca Toyota Corolla XLI 1.8-, ante lo cual habría recibido dinero en efectivo y dos cheques electrónicos los cuales resultó que no tenían fondo.

Posteriormente se obtuvo datos que el rodado estaba siendo ofrecido mediante red social, por lo que siguiendo la línea investigativa se dirigen a una agencia, ubicada por Avenida Independencia al 4400, lugar el encargado del lugar hizo entrega el rodado de forma voluntaria, haciendo mención que el rodado habría sido dejado por una persona, quien estaría identificado para la venta del mismo.

Al respecto, el automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dirección se prosigue con los tramites investigativos que corresponden.