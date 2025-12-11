La Policía secuestró un automóvil vinculado a una estafa

Tras tomar conocimiento del hecho, se dio
intervención a la unidad Fiscal en turno y se iniciaron las labores analíticas
de investigación, el cual surge conforme a las primeras averiguaciones y datos
obtenidos que en una agencia de compra – venta de automóviles, una persona
habría realizado una operación de un automóvil -marca Toyota Corolla XLI 1.8-,
ante lo cual habría recibido dinero en efectivo y dos cheques electrónicos los
cuales resultó que no tenían fondo.
Posteriormente se obtuvo datos que el rodado estaba
siendo ofrecido mediante red social, por lo que siguiendo la línea
investigativa se dirigen a una agencia, ubicada por Avenida Independencia al
4400, lugar el encargado del lugar hizo entrega el rodado de forma voluntaria,
haciendo mención que el rodado habría sido dejado por una persona, quien
estaría identificado para la venta del mismo.
Al respecto, el automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dirección se prosigue con los tramites investigativos que corresponden.