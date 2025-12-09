martes, 9 de diciembre de 2025

Loreto: Jinete grave tras ser atropellado por un colectivo

En la madrugada del 07-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Loreto, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional N° 118 al kilómetro 164 aproximadamente, en el cual habrían protagonizado un colectivo de larga distancia y un jinete.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró cerca de las 05:30 horas, dónde por causas y circunstancias que se investigan habrían colisionado, un colectivo -único dato- y un animal equino, a consecuencia del mismo el jinete -un hombre, de 52 años de edad- fue auxiliado y trasladado al hospital local para posterior ser derivado al hospital escuela de la ciudad de corrientes, dónde determinaron que presenta lesiones de carácter grave; en tanto, el animal perdió la vida en el lugar.

Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.