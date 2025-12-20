Loreto: Secuestraron carne no apta para el consumo humano

En la jornada de ayer 19-12-2, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, con el apoyo de una médica veterinaria policial, llevaron adelante controles en carnicerías de la localidad de Loreto, logrando secuestrar en una de ellas productos cárnicos que no poseían las medidas sanitarias correspondientes.
El procedimiento se realizó en un comercio ubicado
en el casco urbano de dicha localidad, durante la inspección, se constató la
presencia de productos cárnicos en mal estado, con restos de suciedad,
determinando que los mismos no eran aptos para el consumo humano, por lo que,
ante esta situación, se secuestró la carne hallada bajo las formalidades
legales correspondientes.
Al respecto, todo lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, continuándose con las diligencias de rigor.