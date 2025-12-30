Mercedes: Demoran a dos hombres y secuestran una moto que fue robada en Bs. As.

En la noche de ayer 29-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en inmediaciones por calles J. Alfredo y Juan Pujol, divisan a dos personas que se encontraban agazapados en la oscuridad con una motocicleta.
Por
tal motivo a modo de prevención, los mencionados efectivos procedieron a la
identificación y posterior demora de dos hombres de 18 años y 36 años de edad,
además del secuestro de una motocicleta -marca Honda modelo XR 150c.c-, de la
cual no supieron justificar su propiedad y tras realizar las averiguaciones
correspondientes resulto que poseía pedido de secuestro por parte de las
autoridades de la Provincia de Buenos Aires, ya que aparentemente habría sido
sustraída.
Al
respecto estas personas junto a la motocicleta fueron puestas a disposición de
la Justicia y trasladados hasta la citada dependencia policial donde se
continúan con las diligencias de rigor.