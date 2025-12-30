Mercedes: Entraron a robar en un comercio y terminaron presos

En la madrugada del domingo 28-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, junto a sus pares de la División de Investigaciones, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, aprehendieron a dos personas cuando fueron sorprendidas cometiendo un hecho delictivo.
El procedimiento se concretó, cerca de las 04:00
horas, cuando los citados efectivos recorrían las calles Placido Martínez y
Belgrano de la citada localidad, donde habrían divisado a dos personas saliendo
de un local comercial, el cual se observaba con daños en el ingreso y además
hallaron una caja de candados – marca Force Lock-, por lo que fueron
aprehendidos y los elementos secuestrados bajo las formalidades legales.
Los aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.