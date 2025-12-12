Mercedes: La Policia secuestró un camión que transportaba nueve caballos sin la documentación correspondiente

En la jornada de ayer 11-12-25, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes, encontrandose en operativos de control vehicular sobre Ruta Provincial N° 133 y Ruta Nacional N° 123, secuestro un camión que transportaba animales equinos aparentemente sin la documentacion correspondientes.
Dicho procedimiento se llevo a cabo cuando los
mencionados efectivos detiene la marcha de un camión jaula -marca Volvo- con
acoplado Salto, el cual transportaba nueve animales equinos siendo este
conducido por un hombre mayor de edad, quien no contaba aparentemente con las
documentaciones ni permisos correspondientes para el movimiento de estos
animales.
Ante la situación, se secuestro dicho camion siendo traladado hasta la citada dependencia polcial donde se continuan con los trámites de rigor.