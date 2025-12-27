Mercedes: Recuperan una moto que fue robada en Bs. As., hay un joven demorado

El procedimiento, lo llevaron a cabo, momentos en
que los mencionados efectivos se encontraban realizando recorridas de
prevención de ilícitos e identificación de personas y tras identificar a un
joven mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta –marca Yamaha
Cross XTZ de 250cc- al solicitarle las documentaciones correspondientes de la
misma que acredite su propiedad, el mismo manifestó no poseerlas; es por ello,
que se dieron inicio a las primeras averiguaciones correspondientes, logrando
determinar que dicho rodado habría sido denunciado como sustraído en el mes de
agosto del corriente año en la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta y junto con la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con los tramites del caso.