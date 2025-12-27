sábado, 27 de diciembre de 2025

Mercedes: Recuperan una moto que fue robada en Bs. As., hay un joven demorado

En horas de la noche de ayer 26-12-25, personal policial dependiente de la División de Investigación Criminal de la Comisaria de Distrito Primera de Mercedes, lograron por Avenida Lavalle y Calle Pedro Ferre demorar a una persona quien circulaba a bordo de una motocicleta, la cual poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires por hallarse denunciada como sustraída.

El procedimiento, lo llevaron a cabo, momentos en que los mencionados efectivos se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas y tras identificar a un joven mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta –marca Yamaha Cross XTZ de 250cc- al solicitarle las documentaciones correspondientes de la misma que acredite su propiedad, el mismo manifestó no poseerlas; es por ello, que se dieron inicio a las primeras averiguaciones correspondientes, logrando determinar que dicho rodado habría sido denunciado como sustraído en el mes de agosto del corriente año en la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta y junto con la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con los tramites del caso.