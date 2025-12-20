Monte Caseros: Tras allanamiento demoraron a un hombre que incumplía una medida cautelar

En la jornada de ayer 19-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Monte Caseros, junto a sus pares de la Comisaria Primera y la División de Investigación Criminal de la misma localidad, en colaboración a la unidad fiscal en turno, diligenciaron una orden de allanamiento y procedieron a la detención de hombre que incumplía una medida judicial.
La orden de allanamiento fue diligenciada en horas
de la tarde, en una vivienda ubicada por calle Perello s/n, de la citada
localidad, donde un hombre – alias Lukitas, de 20 años de edad- con
antecedentes policiales y quien se encontraba bajo una medida judicial, fue
detenido por quebrantar la misma.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.