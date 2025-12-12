Mujer grave tras choque de motos en Goya

En horas de la madrugada de hoy 12-12-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Goya, tomaron conocimiento que sobre Avenida Alem entre las intersecciones del Camino Canal Chiape y acceso Norte, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habrían colisionado dos motocicletas.
Según la información inicial, el siniestro se habría
registrado alrededor 01:30 horas y tuvo como protagonistas a dos motocicletas
-marca Honda modelo Wave 110c.c-, una de ellas guiado por un joven mayor de
edad y la otra conducida por una mujer de apellido Aquino -mayor de edad-,
quien a raíz de este siniestro fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital
Local donde se determinó que presentaría lesiones de carácter grave.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia con intervención de la unidad fiscal en turno se continúan con los tramites del caso.