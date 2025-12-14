domingo, 14 de diciembre de 2025

Murió un hombre que estaba internado tras choque de motocicletas en Santa Lucía

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia, en la jornada de ayer 13-12-25 tomaron conocimiento que se produjo el deceso de un hombre de 49 años de edad quien se encontraba internado en el Hospital de la ciudad de Goya luego de que el pasado 14-11-25 sufriera un accidente de tránsito.

Cabe señalar que, el hecho se habría registrado, alrededor de las 20:30 horas, en inmediaciones de Avenida Italia de esa localidad, teniendo como protagonistas a dos motocicletas – la primera de marca Honda Wave 110cc.- guiada por un joven – mayor de edad- el segundo rodado de marca Brava Nevada- conducida por un hombre – de 49 años de  edad-, quienes –por causas que se desconocen- habrían colisionado, siendo auxiliados y trasladados al nosocomio local y posteriormente el mayor de 49 años derivado hasta el Hospital de Goya, donde lamentablemente informaron su deceso en la tarde de ayer.

Al respecto, en la citada comisaría de distrito se llevan adelante las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno.