Murió un hombre que estaba internado tras choque de motocicletas en Santa Lucía

Cabe señalar que, el hecho se habría registrado, alrededor de las 20:30
horas, en inmediaciones de Avenida Italia de esa localidad, teniendo como
protagonistas a dos motocicletas – la primera de marca Honda Wave 110cc.-
guiada por un joven – mayor de edad- el segundo rodado de marca Brava Nevada-
conducida por un hombre – de 49 años de
edad-, quienes –por causas que se desconocen- habrían colisionado,
siendo auxiliados y trasladados al nosocomio local y posteriormente el mayor de
49 años derivado hasta el Hospital de Goya, donde lamentablemente informaron su
deceso en la tarde de ayer.
Al respecto, en la citada comisaría de distrito se llevan adelante las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno.