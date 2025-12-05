viernes, 5 de diciembre de 2025

Operativo Policial por la XXX° Peregrinación Municipal hacia Itatí

Con motivo de la XXXº PEREGRINACIÓN MUNICIPAL A PIE A LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ”, bajo el Lema “30 años peregrinando, una historia de fe, amor y cariño, unidos como familia bajo el manto de la Virgen de Itatí”, a realizarse entre el 6 al 8 de Diciembre del año en curso; declarado de Interés Municipal a través de Resolución Nº 3137, de fecha 11 de Junio 2025, el mismo está destinado a congregar a las familias del Municipio con asiento en la ciudad capital; desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones; la Dirección General de Seguridad Vial; la Dirección General de Coordinación e Interior y la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Direccion de Drones, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello efectivos y móviles Policiales entre otros.

El operativo de seguridad, se efectuará del 06 al 08 Diciembre2025, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad.

Asimismo, para la ejecución de este Plan de servicio, se realizará las  coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.

Teniendo en cuenta que, los peregrinos se concentrarán a las 18:00 horas, el 06-12- 2025, en el Playón ubicado en Av. Artigas al 1100 de esta ciudad, luego bendecirán a los mismos, iniciando su caminata hacia la localidad de Itatí, conforme el itinerario de actividades, cuyo mayor recorrido se realizará sobre Ruta Nacional Nº12, hasta arribar el 07-12-2022, a la Basílica de Itatí*, se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, principalmente de seguridad vial, durante dicho desplazamiento y como así también para las distintas actividades programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos, etc).

Igualmente, el Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran a los usuarios, respecto de la existencia del evento religioso, para que adopten las medidas de seguridad adecuada.

Por ello, se solicita la colaboración de  los señores conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan y especialmente a todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el trayecto que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública. 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA*

•             Mantener el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores; respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el desplazamiento.

•             Para mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se encuentran fuera de la misma.

•             En todo momento, los peregrinos deberán utilizar únicamente como vía de desplazamiento, la banquina izquierda de la Ruta Nacional Nº12.

•             Los feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la línea media de la ruta.

•             En ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de este modo el congestionamiento vehicular.

•             Los que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.

•             A fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la columna de peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.

•             LOS PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.

*SEGURIDAD VIAL*

•             Los automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia, respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las documentaciones correspondientes.

•             Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

•             Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

•             No exceder las velocidades permitidas.

•             Uso obligatorio de las luces bajasen forma permanente.

•             Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).

•             A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

•             Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.