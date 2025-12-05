Operativo Policial por la XXX° Peregrinación Municipal hacia Itatí

El
operativo de seguridad, se efectuará del 06 al 08 Diciembre2025, basándose en
la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la
alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la
seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la
intervención policial, realizando tareas propias del funcionario policial, para
que el evento se desarrolle con total normalidad.
Asimismo,
para la ejecución de este Plan de servicio, se realizará
las coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias
Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras
Instituciones involucradas (Iglesias, Defensa Civil, Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades (Itatí,
San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria, etc.,), Salud Pública, entre otras.
Teniendo
en cuenta que, los peregrinos se concentrarán a las 18:00 horas, el 06-12- 2025,
en el Playón ubicado en Av. Artigas al 1100 de esta ciudad, luego bendecirán a
los mismos, iniciando su caminata hacia la localidad de Itatí, conforme el
itinerario de actividades, cuyo mayor recorrido se realizará sobre Ruta
Nacional Nº12, hasta arribar el 07-12-2022, a la Basílica de Itatí*, se ha
dispuesto un importante operativo de seguridad, principalmente de seguridad
vial, durante dicho desplazamiento y como así también para las distintas
actividades programadas durante esos días (paradas-descanso, actos religiosos,
etc).
Igualmente,
el Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, ubicados
en la Ciudad Capital e Interior de la Provincia, informaran a los usuarios,
respecto de la existencia del evento religioso, para que adopten las medidas de
seguridad adecuada.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan y especialmente a todos los peregrinos (caminantes y otros) que estén circulando por el trayecto que comprende la peregrinación y las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades tanto las eclesiásticas como policial, quienes se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública.
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA*
• Mantener
el orden de la peregrinación en el tránsito establecido por los organizadores;
respetando los lugares asignados y de esa manera no entorpecer el
desplazamiento.
• Para
mejor fluidez del tránsito, los vehículos de apoyo evitarán estacionar en la
banquina del sentido contrario al de la peregrinación. Asimismo, estos
vehículos deberán estacionarse correctamente, a fin de no obstruir la banquina
por donde transitan los peregrinos, haciéndolo sobre los accesos que se
encuentran fuera de la misma.
• En
todo momento, los peregrinos deberán utilizar únicamente como vía de
desplazamiento, la banquina izquierda de la Ruta Nacional Nº12.
• Los
feligreses, que se desplacen por cualquier medio, durante toda la peregrinación
deberán respetar las indicaciones de seguridad y no sobrepasar la línea media
de la ruta.
• En
ningún caso se permitirá la circulación vehicular en doble fila, evitando de
este modo el congestionamiento vehicular.
• Los
que circulen en motocicleta o bicicleta, deberán hacerlo con la totalidad de
los elementos de seguridad (casco) y con chaleco refractario.
• A
fin de evitar inconvenientes que afecten a la seguridad, la columna de
peregrinos deberá desplazarse de la forma más compacta posible, evitando
dispersiones lo que provocan desorganización y descontrol.
• LOS
PEREGRINOS QUE ASISTEN A ESTA IMPORTANTE MUESTRA DE FE DEBERÁN HACERLO CON LA
MAXIMA COOPERACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.
*SEGURIDAD
VIAL*
• Los
automovilistas ajenos al movimiento religioso, deberán circular con prudencia,
respeto a las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal
policial través de los distintos puestos fijos y móviles y la totalidad de las
documentaciones correspondientes.
• Los
rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.
• Uso
obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
• No
exceder las velocidades permitidas.
• Uso
obligatorio de las luces bajasen forma permanente.
• Respetar
las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).
• A
los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones
correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.
• Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados, los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.