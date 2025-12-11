Operativos durante la madrugada: Varios demorados y tres motocicletas secuestradas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 11-12-25 efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Segunda Urbana, con la valiosa colaboración del personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla, Patrulla Motorizada; Patrulla Jurisdiccional; G.R.I.M. II, IV y V, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria y zonas aledañas.
Los operativos planificados,
dieron inicio alrededor de las 02:30 horas, extendiéndose hasta pasadas las
04:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la demora de
varias personas para averiguación de sus antecedentes.
Asimismo, efectuaron el
control y verificación de diferentes rodados, procediéndose al secuestro
preventivo de tres motocicletas, debido a que al momento del procedimiento, el
conductor no pudo acreditar fehacientemente la propiedad del mismo.
Las personas demoradas y los rodados secuestrados, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continúan con las diligencias y tramites de cada caso.