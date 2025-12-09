Paraje Atalaya: Un hombre terminó con graves heridas tras despistar con su motocicleta

En la madrugada del 07-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Santo Tome, habrían tomado conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones del Paraje Atalaya- por calle ripiada- y Ruta Provincial N° 94, donde por causas y circunstancias que se investigan un hombre – mayor de edad-, aparentemente, habría despistado con la motocicleta en la que circulaba.
Según la información inicial obtenida, el siniestro ocurrió cerca de las
03:00 horas, donde un hombre – de 30 años de edad- a bordo de una motocicleta –
único dato-, tras perder el control del rodado habría caído a la calle ripiada,
siendo auxiliado y trasladado al hospital local, siendo posteriormente derivado
al hospital escuela de la Ciudad de Corrientes, donde se halla internado con lesiones
de carácter grave.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en la citada dependencia se continúan con las diligencias de rigor.