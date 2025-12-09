martes, 9 de diciembre de 2025

Paraje la Soledad-Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

El pasado 07-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, realizando sus patrullajes de prevención en zona rural, hallaron una motocicleta vinculada a un hecho que se investiga.

El procedimiento fue realizado pasada a las 13:00 horas, cuándo encontrándose en inmediaciones del Paraje La Soledad, visualizaron oculta entre las malezas, una motocicleta - marca Honda Wave 110cc.- la cuál fue secuestrada bajo las formalidades legales, posteriormente, tras las correspondientes averiguaciones, la misma resultó haber sido denunciada como sustraída.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, dónde continuaron con los trámites de rigor.