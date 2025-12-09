Paraje la Soledad-Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

El pasado 07-12-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, realizando sus patrullajes de prevención en zona rural, hallaron una motocicleta vinculada a un hecho que se investiga.
El procedimiento fue realizado
pasada a las 13:00 horas, cuándo encontrándose en inmediaciones del Paraje La
Soledad, visualizaron oculta entre las malezas, una motocicleta - marca Honda
Wave 110cc.- la cuál fue secuestrada bajo las formalidades legales,
posteriormente, tras las correspondientes averiguaciones, la misma resultó
haber sido denunciada como sustraída.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, dónde continuaron con los trámites de rigor.