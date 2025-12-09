Paso de los Libres: La Policía demoró a cinco personas y secuestró tres “panes” de marihuana

El procedimiento fue realizado
cerca de las 12:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados acerca de que
en inmediaciones de la Avenida 2 de abril de la citada localidad, se
encontrarían varias personas aparentemente comercializando estupefacientes, por
tal motivo y de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar, donde observaron
a un grupo reunido, quienes al notar la presencia policial intentaron huir del
lugar, siendo demorados metros adelante; posteriormente identificados como dos
hombres -mayores de edad- y tres jóvenes –menores- quienes en la huida,
abandonaron una mochila, la cual en su interior contenía tres panes de una
sustancia de origen vegetal, para lo cual, se solicitó la colaboración de los
efectivos de la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV, quienes
realizaron el correspondiente test orientativo arrojando resultado positivo
para cannabis sativa -marihuana-, con un peso total de 2,115 kilogramos.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.