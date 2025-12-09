martes, 9 de diciembre de 2025

Paso de los Libres: La Policía demoró a cinco personas y secuestró tres “panes” de marihuana

En horas del mediodía de hoy 09-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tras ser alertados, lograron la demora de cinco personas y el secuestro de tres "panes" de marihuana.

El procedimiento fue realizado cerca de las 12:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados acerca de que en inmediaciones de la Avenida 2 de abril de la citada localidad, se encontrarían varias personas aparentemente comercializando estupefacientes, por tal motivo y de manera inmediata se dirigieron hacia el lugar, donde observaron a un grupo reunido, quienes al notar la presencia policial intentaron huir del lugar, siendo demorados metros adelante; posteriormente identificados como dos hombres -mayores de edad- y tres jóvenes –menores- quienes en la huida, abandonaron una mochila, la cual en su interior contenía tres panes de una sustancia de origen vegetal, para lo cual, se solicitó la colaboración de los efectivos de la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV, quienes realizaron el correspondiente test orientativo arrojando resultado positivo para cannabis sativa -marihuana-, con un peso total de 2,115 kilogramos.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.