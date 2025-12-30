martes, 30 de diciembre de 2025

Piden circular con precaución en Ruta Nacional 12 km 783

La Policía de Corrientes, informa que personal de Vialidad Nacional realizó tareas de relleno del socavamiento registrado en la calzada de la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 783.

Como consecuencia de estos trabajos, el tránsito quedó habilitado de manera normal hasta el día de mañana a las 07:00 horas, momento en el cual se retomarán las tareas de asfaltado, procediéndose nuevamente a la restricción de una mano de circulación.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización.