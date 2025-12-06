Provocaba disturbios armado con un cuchillo y fue demorado por la Policía

En la tarde de hoy 06-12-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el S.I.S 911, demoraron a un hombre que causaba disturbios en la vía pública y además poseía un arma blanca.
El procedimiento fue realizado pasadas las 18:30horas, cuando los citados
efectivos recibieron el alerta radial acerca de un hombre ocasionando
disturbios por calles Los Alpes y N° 171, por lo que, de manera inmediata
acudieron al lugar, visualizando e identificando al mismo, resultando ser –
alias Piki, de 31 años de edad- quien aparentemente se encontraba en estado de
ebriedad y además llevaba un cuchillo, por tal motivo bajo las formalidades
legales, se procedió al secuestrado del arma blanca- y a la demora del mismo.
El hombre fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor correspondientes.