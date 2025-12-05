Rápido accionar: La Policía recuperó una moto robada

En horas de la madrugada de hoy 05-12-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Anti arrebatos, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos por zonas de barrio Villa Blanquita, lograron secuestrar una motocicleta la cual habría sido denunciada como sustraída horas antes.
El procedimiento, lo llevaron a cabo por calles Trento y Verona, más
precisamente entre las malezas, lugar donde hallaron y secuestraron una
motocicleta –marca Zanella ZB- y según las primeras averiguaciones realizadas,
se determinó que la misma habría sido denunciada como sustraída.
La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaría 18va, donde se llevan a cabo las diligencias al respecto.