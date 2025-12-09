martes, 9 de diciembre de 2025

Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la noche del 07-12-25, personal policial dependientes de la Comisaria Sexta urbana tomaron conocimiento mediante el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hecho delictivo en relación a la sustracción de una motocicleta de 110 cc.

Por tal motivo, los mencionados efectivos tras hallarse realizando recorridas de prevención en cercanías del Barrio Itati, observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta con similares características a la denunciada como sustraída, quienes ingresan a gran velocidad por los pasillos del mencionado barrio y tras verse rodeados abandonan el rodado por calle Agustín P Justo entre Avenida Chacabuco y calle Amado Bompland y se pierden de vista.

Por ello, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y tras las primeras diligencias realizadas se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída, por lo que fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaria Décimo Sexta donde se llevan a cabo las diligencias del caso.