Rápido accionar: La Policía recuperó una motocicleta robada

Por tal motivo, los mencionados efectivos tras hallarse realizando
recorridas de prevención en cercanías del Barrio Itati, observaron a dos
jóvenes a bordo de una motocicleta con similares características a la denunciada
como sustraída, quienes ingresan a gran velocidad por los pasillos del
mencionado barrio y tras verse rodeados abandonan el rodado por calle Agustín P
Justo entre Avenida Chacabuco y calle Amado Bompland y se pierden de vista.
Por ello, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y tras las primeras diligencias realizadas se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída, por lo que fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaria Décimo Sexta donde se llevan a cabo las diligencias del caso.