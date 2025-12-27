sábado, 27 de diciembre de 2025

Recuperan elementos robados recientemente, hay un demorado

En la madrugada de hoy 27-12-25, personal policial dependientes de la Comisaria 9na urbana tras llevar adelante tareas de prevención, fueron alertados que en inmediaciones de calles Los Tilos y Las Margaritas se encontraba un joven trasladando objetos de dudosa procedencia.

Por lo que dieron inicio a rastrillajes en la zona, logrando de esta manera visualizar al mismo, quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar lograron la identificación y posterior demora de ésta persona, tratándose de un mayor de edad, alias “Coky” quien, al momento del procedimiento, habría arrojado una mochila el cual contenía en su interior 1 play station con dos comandos marca Sony y 1 parlante , los cuales, según las primeras averiguaciones realizadas habrían sido sustraídos de un domicilio por calle Margarita   al 300 aproximadamente.

La persona aprehendida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.