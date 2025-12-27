Recuperan elementos robados recientemente, hay un demorado

Por lo que dieron inicio a rastrillajes en la zona,
logrando de esta manera visualizar al mismo, quien al notar la presencia
policial intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar lograron la
identificación y posterior demora de ésta persona, tratándose de un mayor de
edad, alias “Coky” quien, al momento del procedimiento, habría arrojado una
mochila el cual contenía en su interior 1 play station con dos comandos marca
Sony y 1 parlante , los cuales, según las primeras averiguaciones realizadas
habrían sido sustraídos de un domicilio por calle Margarita al 300 aproximadamente.
La persona aprehendida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.