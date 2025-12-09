martes, 9 de diciembre de 2025

Recuperan un automóvil recientemente sustraído

Efectivos policiales dependientes de la comisaria Décimo Sexta urbana, tomaron conocimiento sobre un hecho delictivo registrado en una vivienda del Barrio Laguna Soto, donde una persona desconocida tras ingresar al lugar sorprendió al propietario y le sustrajo algunas pertenecías y las llaves de su automóvil y tras darse a la fuga, este automóvil fue recuperado minutos más tarde.

Según los primeros datos obtenidos este hecho habría ocurrido ayer, minutos antes de las 07.00 hs., cuando el propietario de la vivienda se encontraba descansado y fuera sorprendido por un sujeto que habría ingresado a su vivienda que le habría solicitado, su teléfono, su billetera, un par de zapatillas y las llaves de su automóvil Citroën C3 con el cual se habría dado a la fuga del lugar.

Es por ello que tras ser alertado el personal policial por la víctima del hecho, rápidamente se montó un operativo cerrojo con las diversas dependencias y los móviles que se encontraban de recorridas y que dejó como saldo la localización minutos más tarde en calles Ontiveros y Olivos del Barrio San Jerónimo, abandonado, por lo que procedió a su secuestro para continuar con las diligencias correspondientes.

De igual manera se están desarrollando diversas tareas investigativas trabajando con las diversas cámaras de seguridad para individualizar al autor del hecho, y seguir con los diversos avances investigativos del caso. En tanto que en la citada dependencia entre otras áreas continúan con las diligencias correspondientes.