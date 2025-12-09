Recuperan un automóvil recientemente sustraído

Según los primeros datos obtenidos este hecho habría ocurrido ayer, minutos
antes de las 07.00 hs., cuando el propietario de la vivienda se encontraba
descansado y fuera sorprendido por un sujeto que habría ingresado a su vivienda
que le habría solicitado, su teléfono, su billetera, un par de zapatillas y las
llaves de su automóvil Citroën C3 con el cual se habría dado a la fuga del
lugar.
Es por ello que tras ser alertado el personal policial por la víctima del
hecho, rápidamente se montó un operativo cerrojo con las diversas dependencias
y los móviles que se encontraban de recorridas y que dejó como saldo la
localización minutos más tarde en calles Ontiveros y Olivos del Barrio San
Jerónimo, abandonado, por lo que procedió a su secuestro para continuar con las
diligencias correspondientes.
De igual manera se están desarrollando diversas tareas investigativas trabajando con las diversas cámaras de seguridad para individualizar al autor del hecho, y seguir con los diversos avances investigativos del caso. En tanto que en la citada dependencia entre otras áreas continúan con las diligencias correspondientes.