sábado, 20 de diciembre de 2025

Recuperan un equipo de audio recientemente sustraído, hay dos personas demoradas

En la jornada de ayer 19-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a un legajo judicial en curso por –supuesto robo-, tras realizar amplias tareas investigativas, recuperaron un parlante y un stereo, además, dos personas fueron demoradas.

El procedimiento, fue concretado por los uniformados luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido, por lo que realizaron distintas investigaciones y hallándose de recorridas por las calles 341 y Ballerini, demoraron e identificaron a un hombre de 22 años de edad, además, posteriormente y junto a los efectivos del –G.R.I.M. IV-, demoraron a un mujer de 28 años de edad, personas que estarían presuntamente vinculados al hecho, también continuando con la línea investigativa, hallaron y recuperaron los elementos que fueron denunciados como sustraídos, siendo secuestrados bajo las formalidades correspondientes.

Los demorados junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites de rigor.