Recuperan un equipo de audio recientemente sustraído, hay dos personas demoradas

El procedimiento, fue concretado por los uniformados
luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido, por lo que realizaron
distintas investigaciones y hallándose de recorridas por las calles 341 y
Ballerini, demoraron e identificaron a un hombre de 22 años de edad, además, posteriormente
y junto a los efectivos del –G.R.I.M. IV-, demoraron a un mujer de 28 años de
edad, personas que estarían presuntamente vinculados al hecho, también
continuando con la línea investigativa, hallaron y recuperaron los elementos
que fueron denunciados como sustraídos, siendo secuestrados bajo las
formalidades correspondientes.
Los demorados junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los tramites de rigor.