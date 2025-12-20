Recuperaron un ventilador recientemente sustraído

En horas de la jornada de ayer 19-12-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Cuarta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un ventilador recientemente sustraído.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de un ventilador, por lo que ante tal
circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de
investigación y un amplio rastrillaje por zonas aledañas, logrando hallar y
recuperar en inmediaciones del Barrio Esperanza, el ventilador industrial
recientemente sustraído.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.