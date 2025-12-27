sábado, 27 de diciembre de 2025

Ruta 123 Habilitada con Precaución

Tras el desborde del *Arroyo Sarandí* a la altura del km 152, el agua volvió a su cauce natural y *ya se puede circular por Ruta Nacional 123* en ambos sentidos, aunque *con extrema precaución*.

La lluvia continúa en la zona, pero el nivel del agua descendió lo suficiente para habilitar el paso.

➡️ *Policía Rural Ecológica de Mercedes*, junto a *efectivos de las comisarías locales*, permanecen en el lugar para *resguardar la seguridad* y *asistir a los conductores*.

⚠️ Se recomienda:

- Respetar indicaciones del personal policial.

- Circular a baja velocidad.

- Estar atentos ante posibles nuevas crecidas.

El tránsito está *habilitado, pero no libre de riesgos*.