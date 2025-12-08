Saladas: Joven ingresó a un arroyo para refrescarse y murió ahogado

La víctima, un joven de origen boliviano de 21 años radicado en Saladas, falleció este domingo por la tarde en Rincón de San Lorenzo. El Ministerio Público Fiscal intervino de oficio y se investigan las circunstancias del hecho.
Un joven de aproximadamente 21 años murió este domingo por la tarde en el arroyo San Lorenzo, en el paraje Rincón de San Lorenzo, jurisdicción de Saladas luego de ingresar al agua en un día de altas temperaturas. La víctima, identificada como J.C., era de nacionalidad boliviana y residía en la ciudad de Saladas junto a su familia.
Tras el hecho, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio con intervención del Ministerio Público Fiscal de Saladas, a cargo del fiscal Dr. Osvaldo Leonardo Ojeda. El chico se habría ahogado.
Desde el entorno familiar indicaron que el joven habría ido al lugar para refrescarse, aunque no se precisaron las circunstancias exactas que llevaron al desenlace fatal.
Según trascendió, la víctima pertenecía a una familia de origen boliviano radicada en Saladas, dedicada al rubro de indumentaria y con fuerte presencia comercial en la localidad.