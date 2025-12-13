San Cosme: Tras tareas investigativas, la Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

Ayer 12-12-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Cosme tomaron conocimiento sobre un hecho delictivo registrado en un domicilio ubicado en el barrio Nuevo de esa localidad, donde persona desconocida habría sustraído dos televisores y una garrafa de 10 kg.
Por tal motivo, los mencionados efectivos dieron inicio a tareas
investigativas, lo que permitió finalmente hallar y secuestrar los elementos
denunciados como sustraídos, los cuales se encontraban abandonados en una zona
de baldío ubicado en las inmediaciones del lugar del hecho.
Al respeto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaría de distrito a fin de continuar con los trámites que correspondan.