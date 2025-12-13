sábado, 13 de diciembre de 2025

San Luis del Palmar: En operativos de contralor la Policía secuestró carne de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 12-12-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar tras hallarse realizando operativos de contralor por Ruta Provincial N° 5 km 30 secuestraron varios cortes de carne vacuna, las cuales eran trasportadas en el interior de una camioneta.

El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 17:30 horas, luego de proceder a la detención de una camioneta –marca Toyota Hilux-, la cual era conducida por un hombre de 43 años de edad, y a simple vista poseía en su interior bolsas de arpilleras y plásticas, las cuales, al solicitarle al conductor que exhibiera su contenido se pudo determinar que contenían productos cárnicos de animal vacuno, fraccionados en distintos cortes y careciendo de condiciones sanitarias correspondiste; asimismo su conductor no supo justificar su procedencia.

Al respecto, los cortes cárnicos y la camioneta fueron secuestradas y junto al demorado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.