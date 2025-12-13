San Luis del Palmar: En operativos de contralor la Policía secuestró carne de dudosa procedencia

El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 17:30 horas, luego
de proceder a la detención de una camioneta –marca Toyota Hilux-, la cual era
conducida por un hombre de 43 años de edad, y a simple vista poseía en su
interior bolsas de arpilleras y plásticas, las cuales, al solicitarle al
conductor que exhibiera su contenido se pudo determinar que contenían productos
cárnicos de animal vacuno, fraccionados en distintos cortes y careciendo de
condiciones sanitarias correspondiste; asimismo su conductor no supo justificar
su procedencia.
Al respecto, los cortes cárnicos y la camioneta fueron secuestradas y
junto al demorado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladados
hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.