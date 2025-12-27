San Luis del Palmar: La Policía de Corrientes, realiza tareas de prevención en zonas anegadas y lugares estratégicos

Durante la noche de ayer y madrugada de hoy 27-12-25, distintas áreas de la Policía de Corrientes llevaron a cabo tareas de prevención en las zonas anegadas, afectadas por las inclemencias del tiempo y lugares estratégicos como ser los centros de evacuados.
En la oportunidad, trabajaron en forma conjunta
personal de la División Infantería del área capital, GTO de la localidad de San
Luis del Palmar, Unidad Regional I-San Luis del Palmar, Comisarias de Distritos
de San Luis del Palmar y Lomas de González y Unidad Especial de Seguridad Rural
y Ecológica, quienes trabajaron intensamente, realizando recorridas y también
instalando puestos fijos en puntos estratégicos.
Dichos trabajos se realizaron a fin de evitar hechos delictivos en lugares cuyos moradores debieron evacuar.