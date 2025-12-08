San Luis del Palmar: La Policía recuperó un costoso celular

Personal policial dependientes de la División de Investigación Criminal de la Cria. Dto. San Luis de Palmar llevo adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto hurto- registrado días atrás en un local bailable ubicado en esa localidad, donde una mujer fue víctima de la sustracción de un celular –marca IPhone-.
Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron recuperar el teléfono celular denunciado como sustraído; en tanto el presunto autor se halla identificado, por lo que se continúan realizando trabajos de investigación a fin de lograr la aprehensión del mismo.
Al respecto, el elemento recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.