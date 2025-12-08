lunes, 8 de diciembre de 2025

San Luis del Palmar: La Policía recuperó un costoso celular

La Policía recuperó un teléfono celular de alta gama denunciado como sustraído. El presunto autor se encuentra identificado.

Personal policial dependientes de la División de Investigación Criminal de la Cria. Dto. San Luis de Palmar llevo adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto hurto- registrado días atrás en un local bailable ubicado en esa localidad, donde una mujer fue víctima de la sustracción de un celular –marca IPhone-.

Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron recuperar el teléfono celular denunciado como sustraído; en tanto el presunto autor se halla identificado, por lo que se continúan realizando trabajos de investigación a fin de lograr la aprehensión del mismo.

Al respecto, el elemento recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.