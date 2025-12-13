sábado, 13 de diciembre de 2025

San Luis del Palmar: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, lograron recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído durante la jornada d ayer 12-12-25.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos luego de tomar conocimiento sobre el hecho delictivo y tras llevar adelante diversos trabajos investigativos, finalmente lograron en zonas del barrio Italia de esa localidad recuperar el teléfono celular de alta gama, denunciado como o sustraído.

Posteriormente, el elemento recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.