San Luis del Palmar: Robaron celulares en un boliche y terminaron presos

En la madrugada de hoy 08-12-25, personal policial dependientes de la División de Investigación Criminal de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, tomaron conocimiento sobre varios hechos delictivos registrado en un local bailable ubicado en esa localidad, donde varias personas fueron víctimas de la sustracción de teléfonos celulares.
Por tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar y tras llevar adelante tareas investigativas lograron identificar y demorar a dos personas (una mujer y un hombre) quienes tenían en su poder un bolso, el cual contenía en su interior varios teléfonos celulares, tratándose de los denunciados como sustraídos.
Cabe señalar, además que en la zona de ingreso al local, el personal que realiza servicio adicional, tras efectuar las requisas correspondientes, secuestraron varios envoltorios (bochitas) de sustancia de origen vegetal.
Las personas aprehendidas relacionadas al ilicito, junto a los elementos secuestrados fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.