San Luis del Palmar: Tras allanamiento, la Policía rescató a un perro que sufría maltrato y se hallaba en estado de abandono

En la jornada hoy 05-12-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, en colaboración a la Unidad fiscal de investigaciones concretas, en torno a un legajo judicial que se encuentra en trámite, en relacion a un supuesto maltrato animal, llevaron adelante tareas investigativas correspondientes y tras el diligenciamiento de un oficio Judicial, en una propiedad de la localidad de San Luis del Palmar, posibilitó rescatar y poner a resguardo a un animal canino, que se encontraba en estado crítico, y a simple vista con antecedentes de que habria sufrido diferentes maltratos, hallándose además en total abandono por partes de sus dueño.
Por el hecho, el animal fue puesto en resguardo y llevado a la dependencia policial, donde fue atendido por un veterinario y posteriormente entregado a una persona responsable.
Al respecto, en la citada Comisaría se llevan adelante las diligencias del caso.