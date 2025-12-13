San Luis del Palmar: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

Días atrás en horas de la noche la Comisaria Distrito San Luis del Palmar recepciono una denuncia que consistía en la sustracción de 01 Bicicleta rodado 29 (alta gamma), el damnificado un menor de edad, las circunstancias en que se dió la sustracción fue en una reunión de grupo de amigos, que había ocurrido la semana pasada, una vez anoticiados de esta situación los uniformados se abocaron a la investigación del hecho, atraves de su división de investigación criminal, que tras el cotejo de cámaras de seguridad, y entrevistas con ciudadanos de diferentes barrios de la localidad, se posibilito localizar la Bicicleta, en cercanias al domicilio donde residiría el principal sospechoso, el rodado fue secuestrada por medio de una diligencia policía y trasladada a la comisaría departamental donde tras las diligencias de rigor se le fue entregada a su propietario. No sé descarta la demora del supuesto autor.