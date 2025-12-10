Santa Lucía: Decomisaron 250 kg. de carne en mal estado

Personal de la Policía Rural y Ecológica de Lavalle dentro del contexto del “Plan integral de seguridad integral y prevención del abigeato y control masivo de carnicerías”, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en toda la provincia, en la jornada de ayer realizaron inspecciones en Santa Lucía y detectó carne faenada sin controles en una carnicería, ubicada en calle Lavalle al 1100.
En ese contexto, hallaron y decomisaron más de 250
kilos de carne vacuna (cuartos, paletas y costillares) en mal estado, sin sello
sanitario, y no apta para el consumo, por lo que se dio intervención a la
autoridad fiscal en turno, labrándose las actas de infracción por supuesta
infracción al Art. 206 del Código Penal.
Posteriormente, se realizó la desnaturalización mediante la incineración de la carne mencionada precedentemente.