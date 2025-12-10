Santo Tomé: Demoraron a dos motociclistas, secuestraron armas y elementos de dudosa procedencia

En el marco de un operativo de prevención llevado a cabo por personal de la Policía Rural de Santo Tomé sobre la Ruta Provincial N°40, procedieron a detener la marcha de dos motociclistas que circulaban por la zona.
Por tal motivo, el personal policial identifico a
dos personas mayores de edad, hallando además en la oportunidad entre sus
pertenencias un arma de fuego de fabricación casera -tipo tumbera calibre 22-,
junto a varias municiones, tres armas blancas -cuchillos- entre otros
elementos, los cuales estarían vinculados en posibles actividades ilícitas,
tales como caza furtiva o abigeato.
Al respecto, se procedió al secuestro de los elementos, las motocicletas, como así también a la demora de ambas personas, siendo trasladadas hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.