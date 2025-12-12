viernes, 12 de diciembre de 2025

Sigue abierta la inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

A partir del 11 de diciembre del 2025, al 30 de diciembre del 2025, se encuentra abierta la Inscripción para los postulantes de ambos sexos, como aspirantes a cadetes de la “ XVI° Promoción de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana – LVII de Oficiales de Policía”, de una duración de 4 años, en la División Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

En esta oportunidad, las documentaciones requeridas (Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.

REQUISITOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN REUNIR LOS POSTULANTES PARA EL INGRESO:

a) Ser argentino/a nativo o por opción.

b) Tener 17 años como mínimo y no superando al 30 de Junio del año 2.026 los 25 años varones y 23 años mujeres (Art.41 L.P.P –Art. 92 Resol. J.P. N°464/03)

c) Ser soltero/a sin hijos.

d) Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace. (Acta rubricada por Juez de Paz o Escribano)

e) Haber culminado el Nivel Secundario Completo.

f) No adeudar materias al momento de inscripción.

g) Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres. Ineludible.

h) Tener salud y aptitud psicofísica para realizar actividades de alto rendimiento. No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes. No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz.

i) Responder al perfil que la institución policial fija para el ingresante.

j) Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

k) Poseer un peso proporcional a la estatura y edad, con. un IMC no superior a 28 ni inferior a 17 y Perímetro Abdominal (P.A.) 102 cm Máx. Hombre y 88 cm. Máx. Mujer

l) No poseer tatuajes en lugares visibles. (miembros inferiores, superiores, rostro, cuello)

m) Someterse y resultar APTO en el examen médico de ingreso; someterse y APROBAR las pruebas de exigencias físicas y aprobar el examen intelectual de ingreso de HISTORIA, GEOGRAFÍA DE CORRIENTES, FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA Y LENGUA.

n) No registrar antecedentes judiciales ni policiales desfavorables, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).

o) No encontrarse en estado de gravidez (embarazo) al momento del proceso de admisión y/o ingreso.

p) “El Personal Policial podrá acceder a la inscripción como aspirante debiendo presentar (ante la autoridad correspondiente) un escrito por el cual renuncia al cargo que ostenta en caso de ser seleccionado e incorporado al Instituto Superior de Formación Policial. La edad se ajustara al inciso b).-

q) Contratar una cobertura de seguro de vida y de accidentes en cualquiera de las compañías aseguradoras de plaza en caso de ingresar y sepelio.

En caso de ingresar como aspirante a cadete será examinado nuevamente por los facultativos de la Institución, que de registrar algún tipo de afección o problemas de salud será separado y no podrá continuar.

LUGAR DE PRESENTACION DE LAS DOCUMENTACIONES

Desde el día 11/12/2025 hasta el día 30/12/2025, de 08:00 a 12 hs, y de 16:00 a 20:00 hs de lunes a viernes, para postulantes de capital en el Complejo de Formación y Capacitación Policial, Ex Regimiento Santa Catalina y aquellos postulantes con domicilio en el interior provincial en la Unidad Regional que corresponda a su jurisdicción (I-SAN LUIS DEL PALMAR, II–GOYA, III– CURUZÚ CUATIÁ, IV-PASO DE LOS LIBRES, V-SANTO TOME, VI ITUZAINGÓ Y VII-SALADAS)

DOCUMENTACIONES A PRESENTAR En una Carpeta cuales con broche nepaco el cual contendrá las siguientes documentaciones:

1) Cartilla de Inscripción con foto 4 x 4 cm de frente con fondo celeste actualizada y Declaración Jurada sobre Historia Médica debidamente cumplimentadas. (Además deberá traer otra foto de la misma característica, para Ficha de Proceso de Admisión),

2) Fotocopia de D.N.I, actualizado y debidamente autenticado por autoridad Policial.

3) Fotocopia de Título Analítico de estudios Secundarios completos (certificado por autoridades del Colegio, o la Dirección de Títulos o Escribano Público o Juez de Paz).

4) Para quienes cursan el último año de la secundaria en el ciclo lectivo 2025, deberán presentar INDEFECTIBLEMENTE Y CARÁCTER EXCLUYENTE Constancia de TÍTULO EN TRÁMITE expedido por la Dirección de Títulos de la Provincia de Corrientes (con código QR), como constancia que no adeuda materias. –

5) Fotocopia de Carnet y/o Libreta de Vacunas- con registro de vacunas completas.

6) Fotocopias autenticadas de título Universitario o Terciario y/o Certificado que acredite conocimientos de Computación o Idioma (Inglés, Portugués, Guaraní), legalizada por la autoridad de la institución que la expidió. Presentar indefectiblemente al momento de su inscripción ya que posteriormente no se aceptarán. (Requisito no excluyente).

7) Acta de nacimiento actualizada, (con código QR y/o certificada por el Registro Civil).

8) Quienes pertenecieron a algunas Fuerzas: Armadas o de Seguridad Nacional o Provincial, deberá presentar Constancia de Baja original expedida por la institución de origen, explicitando motivos de la Baja.

9) Los menores de 18 años, Acta de consentimiento de Padres o Tutores, ante escribano público o Juez de Familia.

10) Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Reg. Nac. De Reincidencia.

11) Certificado de Antecedentes Personales expedido por la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito de Jefatura de Policía.

Cabe mencionar que ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 379-4501497 (solo Llamadas).