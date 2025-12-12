Sigue abierta la inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

En esta oportunidad, las documentaciones
requeridas (Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener
escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por
medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.
REQUISITOS
OBLIGATORIOS QUE DEBEN REUNIR LOS POSTULANTES PARA EL INGRESO:
a) Ser argentino/a nativo o por opción.
b) Tener 17 años como mínimo y no superando al
30 de Junio del año 2.026 los 25 años varones y 23 años mujeres (Art.41 L.P.P
–Art. 92 Resol. J.P. N°464/03)
c) Ser soltero/a sin hijos.
d) Los menores de 18 años de edad, deberán
presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente
reemplace. (Acta rubricada por Juez de Paz o Escribano)
e) Haber culminado el Nivel Secundario
Completo.
f) No adeudar materias al momento de
inscripción.
g) Poseer aptitudes de moralidad y buenas
costumbres. Ineludible.
h) Tener salud y aptitud psicofísica para
realizar actividades de alto rendimiento. No padecer enfermedades crónicas,
infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes. No hallarse lesionado o
disminuido en su salud y capacidad física motriz.
i) Responder al perfil que la institución
policial fija para el ingresante.
j) Tener estatura no menor de 1,65 m.
(masculino) y 1,60 m. (femenino).
k) Poseer un peso proporcional a la estatura y
edad, con. un IMC no superior a 28 ni inferior a 17 y Perímetro Abdominal
(P.A.) 102 cm Máx. Hombre y 88 cm. Máx. Mujer
l) No poseer tatuajes en lugares visibles.
(miembros inferiores, superiores, rostro, cuello)
m) Someterse y resultar APTO en el examen
médico de ingreso; someterse y APROBAR las pruebas de exigencias físicas y
aprobar el examen intelectual de ingreso de HISTORIA, GEOGRAFÍA DE CORRIENTES,
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA Y LENGUA.
n) No registrar antecedentes judiciales ni
policiales desfavorables, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos
de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el
sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen
nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).
o) No encontrarse en estado de gravidez
(embarazo) al momento del proceso de admisión y/o ingreso.
p) “El Personal Policial podrá acceder a la
inscripción como aspirante debiendo presentar (ante la autoridad
correspondiente) un escrito por el cual renuncia al cargo que ostenta en caso
de ser seleccionado e incorporado al Instituto Superior de Formación Policial.
La edad se ajustara al inciso b).-
q) Contratar una cobertura de seguro de vida y
de accidentes en cualquiera de las compañías aseguradoras de plaza en caso de
ingresar y sepelio.
En caso de ingresar como aspirante a cadete
será examinado nuevamente por los facultativos de la Institución, que de
registrar algún tipo de afección o problemas de salud será separado y no podrá
continuar.
LUGAR DE PRESENTACION
DE LAS DOCUMENTACIONES
Desde el día 11/12/2025 hasta el día
30/12/2025, de 08:00 a 12 hs, y de 16:00 a 20:00 hs de lunes a viernes, para
postulantes de capital en el Complejo de Formación y Capacitación Policial, Ex
Regimiento Santa Catalina y aquellos postulantes con domicilio en el interior
provincial en la Unidad Regional que corresponda a su jurisdicción (I-SAN LUIS
DEL PALMAR, II–GOYA, III– CURUZÚ CUATIÁ, IV-PASO DE LOS LIBRES, V-SANTO TOME,
VI ITUZAINGÓ Y VII-SALADAS)
DOCUMENTACIONES A PRESENTAR En una Carpeta
cuales con broche nepaco el cual contendrá las siguientes documentaciones:
1) Cartilla de Inscripción con foto 4 x 4 cm
de frente con fondo celeste actualizada y Declaración Jurada sobre Historia
Médica debidamente cumplimentadas. (Además deberá traer otra foto de la misma
característica, para Ficha de Proceso de Admisión),
2) Fotocopia de D.N.I, actualizado y
debidamente autenticado por autoridad Policial.
3) Fotocopia de Título Analítico de estudios
Secundarios completos (certificado por autoridades del Colegio, o la Dirección
de Títulos o Escribano Público o Juez de Paz).
4) Para quienes cursan el último año de la
secundaria en el ciclo lectivo 2025, deberán presentar INDEFECTIBLEMENTE Y
CARÁCTER EXCLUYENTE Constancia de TÍTULO EN TRÁMITE expedido por la Dirección
de Títulos de la Provincia de Corrientes (con código QR), como constancia que
no adeuda materias. –
5) Fotocopia de Carnet y/o Libreta de Vacunas-
con registro de vacunas completas.
6) Fotocopias autenticadas de título
Universitario o Terciario y/o Certificado que acredite conocimientos de
Computación o Idioma (Inglés, Portugués, Guaraní), legalizada por la autoridad
de la institución que la expidió. Presentar indefectiblemente al momento de su
inscripción ya que posteriormente no se aceptarán. (Requisito no excluyente).
7) Acta de nacimiento actualizada, (con código
QR y/o certificada por el Registro Civil).
8) Quienes pertenecieron a algunas Fuerzas:
Armadas o de Seguridad Nacional o Provincial, deberá presentar Constancia de
Baja original expedida por la institución de origen, explicitando motivos de la
Baja.
9) Los menores de 18 años, Acta de
consentimiento de Padres o Tutores, ante escribano público o Juez de Familia.
10) Certificado de Antecedentes Penales
expedido por el Reg. Nac. De Reincidencia.
11) Certificado de Antecedentes Personales
expedido por la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito
de Jefatura de Policía.
Cabe mencionar que ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 379-4501497 (solo Llamadas).