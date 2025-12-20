Transportaban carne faenada clandestinamente y fueron demorados por la Policía

Efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica con asiento en esta ciudad Capital, realizando un control vehicular, demoraron a dos personas y secuestraron un automóvil que transportaba más de 50 kilos de productos cárnicos sin las normativas sanitarias correspondientes.
El operativo, se concretó cuando los uniformados
identificaron a un vehículo automotor -marca Volkswagen Gol- en cual circulaban
dos personas mayores de edad, quienes, en el interior del rodado transportaban
varios cortes de productos cárnicos, no aptos para el consumo humano, ya que
carecían de sellos bromatológicos y no poseían las medidas sanitarias
estipuladas por las leyes y normas de salubridad.
Al respecto, se secuestraron los productos cárnicos, el vehículo y junto a los demorados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo posteriormente trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias pertinentes.